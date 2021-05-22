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Gündem Ayyaş terörü! İstanbul'dan şehit haberi geldi
Gündem

Ayyaş terörü! İstanbul'dan şehit haberi geldi

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün çarptığı bekçi Kansu Turan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 10:07:00 -
Ayyaş terörü! İstanbul'dan şehit haberi geldi

İstanbul Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün çarptığı bekçi Kansu Turan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında uzun soluklu kovalamaca yaşanmış, Küçükçekmece'ye kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarpmıştı.

Kazada yaralanan iki bekçi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Ağır yaralı bekçi Kansu Turan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Sürücü alkollü çıktı

Gözaltına alınan sürücü Ö.Ç.'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu belirlendi.

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Yorumlar

İyiki

İyili içmiş alköllüymüş hatırlamıyorum sarhoştum der şimdi buna ceza indirimi gelir hadi geçmiş olsun.
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Berat

Ayyaş ca terör estir, bekçinin ölümüne sebep ol, birkaç lira ceza, birkaç yıl ceza al ve ayyaş ayyaş yaşa. Adalet (!) tepeden tırnağa sorumlu.ama.Nerdee. ayyaş adaletten ne beklenir ki
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