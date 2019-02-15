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'Ayyaş' Deniz Çakır'ın başörtülülere saldırı görüntüsü ortaya çıktı!

Kamuoyunda 'ayyaş' olmasıyla tanınan Deniz Çakır’ın başörtülü kızları taciz ederek saldırması gündeme oturmuştu. Saldırıyı inkar eden Çakır'ın olay anındaki görüntüleri ortaya çıktı.

15 Şubat 2019 Cuma 20:48

Uzun süredir konuşulan tacizi belgeleyen kamera kayıtlarına ve kafe çalışanlarının ‘Suçsuzum’ diyen Deniz Çakır’ı yalanlayan ifadelerine ulaşıldı. Deniz Çakır'ın, yan masasında bulunan 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:48
  1. Deniz Çakır
  2. Başörtülülere saldırı
  3. Arabistan

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  • İstanbulİstanbul48 dk önce
    Beyaz Tv'deki dürüst lik abidesi Ece erken hani karsonla konuşmuştu çakır hanımefendi haklıyım iş gibi diyordubu beyaz TV defalarca rtükge şikayetçi oldum bir şey yapmadı oh oldu Gökçek ve oğlu aday olmadı
  • Devrim ÖZÜİSLAMDevrim ÖZÜİSLAM52 dk önce
    Hemen fox TV de dizide başrolü kaptı. Demekki başörtülülere saldıran dizilerde başrol oynuyormuş...!!!???

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