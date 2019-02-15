'Ayyaş' Deniz Çakır'ın başörtülülere saldırı görüntüsü ortaya çıktı!
Kamuoyunda 'ayyaş' olmasıyla tanınan Deniz Çakır’ın başörtülü kızları taciz ederek saldırması gündeme oturmuştu. Saldırıyı inkar eden Çakır'ın olay anındaki görüntüleri ortaya çıktı.15 Şubat 2019 Cuma 20:48
Uzun süredir konuşulan tacizi belgeleyen kamera kayıtlarına ve kafe çalışanlarının ‘Suçsuzum’ diyen Deniz Çakır’ı yalanlayan ifadelerine ulaşıldı. Deniz Çakır'ın, yan masasında bulunan 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.
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