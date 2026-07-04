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Yerel Ayvalık'ta tekne turunda kaybolan gencin cesedi bulundu
Yerel

Ayvalık'ta tekne turunda kaybolan gencin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne turunda denizde kaybolan 24 yaşındaki Bahri Dede'nin, ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde cansız bedenine ulaşıldı.

Ayvalık ilçesi Karaada açıklarında dört arkadaşıyla birlikte tekne turuna çıkan 24 yaşındaki Bahri Dede, henüz belirlenemeyen bir nedenle denizde kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine bölgede adeta zamanla yarış başlatıldı.

İhbarın hemen ardından harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Su Altı Arama Kurtarma Ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi bölgeye sevk edildi. Kurumlar arası koordinasyonla yürütülen arama kurtarma faaliyetleri, hem deniz yüzeyinde hem de su altında aralıksız şekilde sürdürüldü.

Tüm imkanların seferber edildiği uzun süreli arama çalışmalarının ardından acı haber akşam saatlerinde geldi. Ekipler, saat 19.00 sıralarında kayıp gencin Karaada açıklarında, denizin yaklaşık 15 metre derinliğinde cansız bedenine ulaştı. Dalış ekipleri tarafından su yüzeyine çıkarılan Bahri Dede'nin cenazesi, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması ve otopsi işlemleri için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

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