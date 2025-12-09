  • İSTANBUL
Bakanlık Teminat Bilgi Sistemi'ni kullanıma açtı! Türkiye'ye duyurdular! Gümrüklerde yeni dönem

Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

İzmir’de Çıplak Ayak İsyanı! Tugay: “Aile İçi Sorun Gibi Görün…”

Cumhuriyet yine zikzak çizdi! Bir yanda 'papazlara dikkat edin' bir yanda 'Ekrem'i kurtarın'

Türkiye-Macaristan arasında önemli adım! Bakan Bolat: Hedef 6 milyar dolar diyerek duyurdu!

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!

Hastaneye kaldırılmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı
Aktüel Ayvalık’ta 1 ölü deniz kaplumbağası: Patır patır kıyıya vurdu, nedeni belli olmayan ölüm ortalığı karıştırdı!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ayvalık'ta ölü deniz kaplumbağası kıyıya bir anda vurdu. Vatandaşlar ise bu endişe verici olayın ardındaki nedeni araştırmaya başladı. Nedeni belli olmayan ölüm ile ilgili araştırma yapılacak mı merak ediliyor!

Ayvalık'ta ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu. Ayvalık ilçesindeki Badavut Plajı Cemkon sitesi önündeki kıyıya ölü deniz kaplumbağası vurdu.

Vatandaşlar ise bu endişe verici olayın ardındaki nedeni araştırmaya başladı.

Ayvalık'ta ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Ayvalık ilçesindeki Badavut Plajı Cemkon sitesi önündeki kıyıya ölü deniz kaplumbağası vurdu. Gökben Akköl adlı vatandaş tarafından Pazar günü bulunan Caretta Caretta Deniz Kaplumbağasının ölüm nedeni belirlenemezken, ilgili kurumların inceleme yapması bekleniyor. (gazeteayvalik)

Ankara'da yarın Anadolu Meydanı'ndaki etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kapadokya’da balon uçuşlarına izin yok! Yetkililer nedenini açıkladı
Bursa’da zehir tacirlerine ağır darbe! Kilolarca ölüm tuzağı ele geçirildi
Eşi başörtüsü taktı her şey değişti: Meyhaneden seccadeye...
Sebep sizi şaşırtacak! Kurutucudan çıkan çarşaflar neden top gibi sarılıyor?
DEM Eş Genel Başkanı’ndan Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! Olumlu havayı bozan çıkış
