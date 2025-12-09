Ayvalık’ta 1 ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu, nedeni belli olmayan ölüm...

  • İSTANBUL
Yunan kanalında canlı yayında Türkiye itirafI “Taş devrine döneriz” Atina Tel Aviv'in kuklası

Gazze’de Türkiye endişesi büyüyor! İsrail “kapının önüne koyulabiliriz” korkusuna kapıldı!

Yöntemler yeni bir boyut kazandı! Dolandırıcılıkta daha da tehlikeli dönem

MSB tatbikat görüntülerini paylaştı: İtalya’da Türk pilotlarından gövde gösterisi

Terörist devlet İsrail’den yeni saldırı sinyali 'İzin verme lüksümüz yok' Bu defa hedef İran

22 hakem daha bahis oynadığı için PFDK'ya sevk edildi!

Futbolda bahis soruşturmasında son durum! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklama yapıyor

Avrupa'nın göbeğinde alarm! Olağanüstü hal ilan edildi

Ünlü olma hayalleri erken bitti! Parayı yatıranlar havasını alıyor

Tayland Kamboçya arasında korkulan oldu
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ayvalık'ta ölü deniz kaplumbağası kıyıya bir anda vurdu. Vatandaşlar ise bu endişe verici olayın ardındaki nedeni araştırmaya başladı. Nedeni belli olmayan ölüm ile ilgili araştırma yapılacak mı merak ediliyor!

Ayvalık'ta ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu. Ayvalık ilçesindeki Badavut Plajı Cemkon sitesi önündeki kıyıya ölü deniz kaplumbağası vurdu.

Vatandaşlar ise bu endişe verici olayın ardındaki nedeni araştırmaya başladı.

Ayvalık'ta ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Ayvalık ilçesindeki Badavut Plajı Cemkon sitesi önündeki kıyıya ölü deniz kaplumbağası vurdu. Gökben Akköl adlı vatandaş tarafından Pazar günü bulunan Caretta Caretta Deniz Kaplumbağasının ölüm nedeni belirlenemezken, ilgili kurumların inceleme yapması bekleniyor. (gazeteayvalik)

