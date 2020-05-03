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Aktüel

Ayvalık Belediyesi’nden Küçükköy’e 13 bin metrekare kilit parke yol

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarını da fırsat bilerek yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:32:28 -
Ayvalık Belediyesi’nden Küçükköy’e 13 bin metrekare kilit parke yol

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarını da fırsat bilerek yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.


Ayvalık’ta, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla ilçe genelinde başlayan yol yapım çalışmaları; sokağa çıkma yasakları nedeniyle insan sirkülâsyonunun azalmasıyla hızlandırıldı.


Bu kapsamda; Altınova Mahallesi’nin ardından devam eden hummalı çalışmalar Küçükköy Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde dolmuş yolu güzergâhında başladı.


Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut bozuk yolun zemin taşlarının kaldırılmasıyla ilk adımı atılan çalışmaların ardından Cumhuriyet Caddesi’ne 13 bin metre kare kilit parke taş yol-kaldırımının tamamlanacağı öğrenildi.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; hedeflerinin daha yaşanılabilir ve sorunsuz bir Ayvalık olduğunu vurgulayarak, ilçe genelinde her cadde ve sokağa girerek sıkıntılı yolların bakım ve onarımlarının üstesinden gelmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

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