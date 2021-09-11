Ayvalık Belediye başkanı Mesut Ergin kimdir?

Mesut Ergin, 1969 yılında Ayvalık’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ayvalık’ta yapıp, lise eğitimimi Balıkesir’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olup, ekonomist olarak lisans diplomasını aldı. Bir süre İngiltere’de dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönüp 2009 yılına değin özel sektörde yönetici olarak çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Büyükşehir Yasası ile kapatılan Ayvalık Küçükköy Beldesi’nin son belediye başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Siyasi yaşamının her aşamasında halktan, emekten, yöre halkının kalkınmasından yana bir yönetim anlayışını benimsedi. Ayvalık halkının daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için çaba sarf etmektedir. 2014 yerel seçimlerde Ayvalık Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi beklenen Mesut Ergin, aday gösterilmeyince CHP'den istifa etmiş DSP saflarına katılmıştı. Mesut Ergin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini kazanarak Ayvalık DP'den belediye başkanı oldu.

Ayvalık Belediyesi hangi partiden?

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2019'daki yerel seçimlerde Demokrat Parti'den (DP) seçilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, partisinden istifa etmişti. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı yazılı açıklamada, politik kaygılardan uzak kalarak hizmet odaklı belediyecilik anlayışını sürdürmek için görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını açıklamıştı.