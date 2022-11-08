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Aktüel Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 21:25:00 -
Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) görevlendirildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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