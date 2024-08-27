  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aralarında kimler var kimler! Malazgirt’te yok İş Bankası resepsiyonunda var

NOW işine gelmeyince KOV! Mansur Yavaş'ı eleştirince 'basın özgürlüğünü' askıya alıp kovdular!

Galatasaray’da her an kriz fışkırabilir! Sen ne yaptın böyle Icardi! Evlatları için bakın ne yapmış! Bomba iddia…

Peş peşe heyecanı yaşanıyor: Her an dengeler resmen değişecek: Akılalmaz iddia bu olsa gerek...

Erdoğan ve Sisi bunun için harekete geçecek! Bu gerçekleşirse, bütün planlar alt üst olur

IMF açıkladı! Dolara büyük darbe

Türkiye için akılalmaz iddia: S-400'leri kutulara koyalım, siz denetleyin

2 dev İslam ülkesinin güvenliği Türklere emanet! ABD'liler yakın takipte

Türk savunma şirketleri BAYKAR ve TUSAŞ, dünyada ilk 100'de!

Türkiye'nin petrol ve doğalgazı bitirecek enerji kaynağıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama: 60 yıl boyunca...
Gündem Ayvacık açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı
Gündem

Ayvacık açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-27 20:34:00 -
Ayvacık açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 18 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 3’ü çocuk toplam 18 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23