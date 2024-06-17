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Yaşam Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı
Yaşam

Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-17 04:07:00 -
Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 15 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 15 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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