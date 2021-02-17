Ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçeli nasıl hazırlanır?

Yaz veya kış demeden sürekli olarak tükettiğimiz reçel, her mevsimde farklı meyvelerle yapılabiliyor. Kışın evde rahatlıkla yapabileceğiniz reçel çeşitlerinden biri olan ayva reçelinin tarifini ve reçel yaparken dikkat edilecek hususları sizler için haberimizde derledik. İşte” Ayva reçeli nasıl yapılır ve ayva reçeli için gerekli malzemeler nelerdir?” sorularının cevabı…

Ayva reçeli için gerekli malzemeler nelerdir?

1,5 kilo ayva

1 kg+ 1 su barağı toz şeker

Yarım limon suyu

7-8 adet tane karanfil

4 su bardağı su

Ayva reçeli nasıl yapılır?

Öncelikle ayvaları yıkayın, soyun ve küp şeklinde doğrayın. Doğradığınız ayvaların kararmaması için önceden hazırladığınız limonlu suya atın. Büyük bir çelik tencereye ayvaları koyun ve üzerine su ekleyerek ayvalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Ayvalar yumuşamaya başladığında üstüne suyunu dökmeden şekerin ve karanfilin tamamını ekleyin, şeker eriyene kadar yavaşça karıştırın. Kısık ateşte koyulaşana kadar kaynattığınız ayvaları ocaktan almadan 5-6 dakika önce yarım limonun suyunu ekleyin.

Birkaç dakika da böyle piştikten sonra ocağı kapatın. Ocaktan aldığınız reçeli soğuttuktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...

Reçel yapmanın püf noktaları nelerdir?

Reçel kaynatılacağı zaman, meyvenin mümkün olduğu kadar taze ve olgunları seçilmeli, üzerlerinde çürükler olmaması gerekir.

Reçel kıvama geldikten sonra, çabuk bozulmaması için, sıcak ve iyice kurulanmış kavanozlara, ağzına kadar doldurmalı, üstü hava geçirmeyen naylon veya yağlı kâğıtla örtmeniz gerekir.

Reçel kaynatırken şeker miktarı ne çok fazla, ne de az olmalıdır. Her iki durumda da, reçel ya sulanarak bozulur veya kaynatıldıktan bir müddet sonra şekerlenir.