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Kadın - Aile Ayva dolması tarifi | Ayva dolması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ayva dolması tarifi | Ayva dolması nasıl yapılır?

Ayva dolması tam ölçülü | Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan lezzetlerden olan ayva dolmasını evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, ayva dolması için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü ayva dolması

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:00:00 -
Ayva dolması tarifi | Ayva dolması nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan lezzetlerden biridir ayva dolması… Damaklarınızı çatlatacak leziz bir tarif arıyorsanız; ayva dolması tam size göre…  

Ayva dolması tarifi

Malzemeler:

  • 6 adet ayva
  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 adet limon
  • 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Çeyrek demet maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber

Ayva dolması nasıl yapılır?

Derin bir kasenin içerisine su ve bir adet limonun suyunu koyun. 

Ayvaları güzelce yıkayın.

 Ayvaların sap kısımlarını çıkarın. Ayva sapının çıkardığınız yeri kapak olarak kesin.

 Ayvaların içini oyacakla güzelce oyun. Ardından ayvaları kararmaması için limonlu suya yerleştirin. 

Bir kaseye doğradığınız soğanı, kıymayı, yıkadığınız pirinci, maydanozu, tuzu, karabiberi ve zeytinyağını alıp karıştırın.

 Ayvaları süzün ve bir fırın tepsisine yerleştirin.

 Hazırladığınız harcı ayvalara bölüştürün ve kapaklarını kapatın. 

Sıcak su ile pekmezi karıştırın ve tepsiye dökün.

 Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30-35 dakika dolmayı pişirin. 

Servis aşamasında dolmanızı dereotu ile süsleyin. 

Afiyet olsun.

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