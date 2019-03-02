0553 313 94 23

AYTO’dan sosyal medya satış eğitimi

AYTO Akademi tarafından organize edilen Sosyal Medya Satış Eğitimi sona erdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 08:46
AYTO’dan sosyal medya satış eğitimi

AYTO Akademi tarafından organize edilen Sosyal Medya Satış Eğitimi sona erdi. Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Raşit Doğan tarafından verilen eğitime katılan AYTO Üyeleri eğitim sonunda sertifikalarını aldı.



Sosyal Medya Stratejisi, Facebook Reklamları Nedir? Nasıl Çalışır? Facebook Reklam Tipleri, Kampanya Yönetimi, Sosyal Medya Takip Sistemleri, Etkili İçerik Stratejileri Geliştirmenin Yolları, Adwords Reklam Modelleri, Reklam Sıralaması, Adwords Kurulum Stratejisi Belirleme, Uygulamalı Adwords Kurulumu, Remarketing’e Giriş, Remarketing Listesi Oluşturma, Sosyal Medya üzerinden satış, Dijital Medya Planı Nasıl Yapılır? Hedef Kitle ve Mecra seçimi gibi konuların işlendiği ve uygulamalı olarak verilen eğitim 3 gün sürdü.



Eğitim sonunda konuşan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, dijital dünyanın iş yaşamı için olmazsa olmaz bir platform olduğunun altını çizdi. Kabasakal, “Artık işyerlerimizde oturup müşteri bekleme devrini geride bıraktık hatta ülke olarak bu değişimi yapmak için geç bile kaldık diyebiliriz. Dünya, sosyal medyayla cebimizde, masamızda yani bir tık uzağımızda. Biz de AYTO olarak üyelerimizin bunu kazanca dönüştürebilmeleri için Sosyal Medya Satış Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Umarım eğitimime katılan üyelerimiz için faydalı olmuştur” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 08:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Önce aracın içindekileri, sonra plakaları çalıp kaçtılar
    1. (Özel) Önce aracın içindekileri, sonra..
    2. Ege Denizi'nde deprem!
    3. Teknolojinin kalbi Barcelona’da attı
    4. Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs..
    5. Galatasaray, Erzurum deplasmanında
    6. Görüntülenebilir sargı beziyle TÜBİTAK..
    7. Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve..
    8. Ankara'da termik santralde göçük!..
    9. Kahramanmaraş’ın simgesi ‘Maraş Aslanı’
    10. Başkan Adayı Mevlüt Uysal: Biz anketi..
    11. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy:..
    12. Üzüm asmasına kızdı, ağacın tepesine..
    13. 35 yıl önce ütü ile başladığı antika..
    14. Aldıkları 1’incilik ile tıp sektörüne..
    15. Fatih Belediye Başkan adayı Turan,..
    16. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan..
    17. Ryan Babel Galatasaray'a mı transfer..
    18. Sanatla ve sanata hayranlıkla geçen..
    19. Kara yollarında son durum
    20. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan..
    21. GÜNDEM / 2 Mart 2019
    22. Adana’daki uyuşturucu operasyonu
    23. Binlerce çalışana müjde! Tek seferde 2..
    24. Darbeci Guaido'dan askeri müdahale..
    25. Malatya'da silahlı kavga!
    26. Acı manzarayı izleyen vatandaşlar ile..
    27. AYTO’dan sosyal medya satış eğitimi
    28. ADÜ’lü Sedat Türkiye birincisi oldu
    29. Haluk Alıcık’a meşaleli karşılama
    30. Genç muhtar adayı Ersin Erçetin;..
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Kızıl Çin'den Türkiye'ye küstah 'Doğu Türkistan' tehdidi!
    Kızıl Çin'den Türkiye'ye küstah 'Doğu Türkistan' tehdidi!