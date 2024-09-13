Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazeni Bakü'den İstanbul'a gönderildi!
İşgal altındaki Batı Şeria'da işgal askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a uğurlandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da işgal askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a uğurlandı.
Batı Şeria'daki gösteri sırasında işgal askerleri tarafından hedef alınarak katledilen Türkiye vatandaşı Eygi'nin cenazesi Tel Aviv'den Bakü'ye gönderildi.
Eygi'nin cenazesini Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları teslim aldı.
Bakü'de teslim alınan cenaze, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve Türkiye'ye uğurlandı.