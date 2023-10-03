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Gündem Ayşenur Arslan'a soruşturma! PKK’lı teröristi aklamaya çalışmıştı
Gündem

Ayşenur Arslan'a soruşturma! PKK’lı teröristi aklamaya çalışmıştı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 10:46:00 -

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında Ankara’da meydana gelen terör saldırısına yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin Ayşenur Arslan hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

2 Ekim tarihinde bir televizyon kanalında Ayşenur Arslan, 1 Ekim'de Ankara’da meydana gelen ve Emniyet Genel Müdürlüğü önünde silahlı terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik yayın yapmıştı.

Arslan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu saldırıya yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle şüpheli Arslan hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

Menderes Akdağ

Neneeeee Allah rahmet eylesin sana cehennemde odunun bol olsun

hasel

Bu yaramaz insanlar bu ülkenin nimetlerinden nasıl yararlanabiliyorlar.
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