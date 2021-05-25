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Aysel Demirel kimdir?

Aysel Demirel 27 Kasım 1968 tarihinde Bolu Kıbrıscık İlçesi’nde dünyaya gelmiş Türk avukattır.

Bursa İmam Hatip Lisesi'ni, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik Bölümü'nü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim dalında bir yıl yüksek lisans eğitimi almıştır.

1996 yılında avukatlık stajını tamamlamış, 1997 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak kurucusu bulunduğu AveNu Hukuk Bürosunda serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık yapmıştır. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 26 Ekim 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliğine seçilmiş olup HSYK 3. daire üyeliği görevini sürdürmüştür. Türkiye'nin ilk başörtülü HSYK üyesi olmuştur. 2017'deki halkoylaması sonucu HSYK üyeliği görevi sona ermiş ve 19 Mayıs 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atanmıştır.