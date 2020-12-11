Ayşe Müzeyyen Taşçı: Vahyin referanslarını unutup kokuşmuş Batı'nın referanslarına sarıldık
Her fırsatta Dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi vermeye kalkan Batı, dünyanın dört bir yanında yaşanan insan hakları ihlallerini ya görmemezlikten geliyor ya da hak ihlallerinin bizzat uygulayıcısı konumunda. yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi" programı canlı yayınında konuşan araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, "Vahyin referanslarını elimizin tersiyle iterek kokuşmuş Batı'nın referanslarına sarıldık. Bu büyük bir utançtır." dedi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle birlikte kutlanmaya başlayan Dünya İnsan Hakları Günü’ne rağmen, Batı’nın alçakça tutumuyla dünyanın pek çok yerinde zulümler ve insan hakları ihlal edilmeye devam ediliyor.
Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, dünyanın pek çok yerinde devam eden hak ihlalleri ve yine Batı’nın bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilen zulmü canlı yayında anlattı.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=qJ5jJriPbig&feature=youtu.be