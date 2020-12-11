Ayşe Müzeyyen Taşçı: Vahyin referanslarını unutup kokuşmuş Batı'nın referanslarına sarıldık

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle birlikte kutlanmaya başlayan Dünya İnsan Hakları Günü’ne rağmen, Batı’nın alçakça tutumuyla dünyanın pek çok yerinde zulümler ve insan hakları ihlal edilmeye devam ediliyor.

Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, dünyanın pek çok yerinde devam eden hak ihlalleri ve yine Batı’nın bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilen zulmü canlı yayında anlattı.

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=qJ5jJriPbig&feature=youtu.be