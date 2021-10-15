Ayşe hanımdan kadınlara istihdam olanağı

Şanlıurfa'da genç kadın girişimci Ayşe Samar, hayalini kurduğu serayı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle gerçekleştirerek bölgedeki diğer kadınlara istihdam sağladı.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinin kırsal Akdiken Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Samar, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla bir sera kurmak için araştırma yaptı.

Bu hayalini çevresiyle de paylaşan Samar, tavsiye üzerine TKDK'nin hibe desteğine başvurdu.

TKDK görevlilerinin yardımıyla ailesine ait arazi üzerine yapmak için sera projesi hazırlayan Samar, projenin kısa sürede onaylanmasıyla hayalindeki serayı 6 dönüm arazi üzerine kurdu.

Serada ilk sezon biber ekimini gerçekleştiren Samar, istihdam ettiği 15 işçiyle serasında hasat yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Girişimci Ayşe Samar, kurdukları seranın bölgenin en büyüklerinden olduğunu söyledi.

Serada ilk kez hasat ettikleri ürünlerden yüksek verim aldıklarını belirten Samar, "En büyük hayalimdi bu serayı kurmak, bunun için de TKDK'ye başvuruda bulundum. Başvuru onaylanınca serayı kurduk. Bu serayla hayalimi gerçekleştirdim, diğer yandan da bölgedeki kadınlara iş imkanı sağlamış olduk. Şu an çalışanlarımla birlikte çok mutluyuz, inşallah hep böyle üretim yapmaya devam ederiz." dedi.

Samar, serada yöreye özgü ve çok talep gören acı Şanlıurfa biberinin üretimini gerçekleştirdiklerini, ürünleri hal pazarına göndererek satışını yaptıklarını ifade etti.