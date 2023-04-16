Ayşe Böhürler: Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmiyorum

Böhürler açıklamasında, ''Yıllarca Türkiye'de dindarlara yönelik zulmün, yok saymanın, aşağılamanın, provoke etmenin, Hacc'a gitti diye Erbakan Hoca'ya yapılan alayları o dönemin medya mensubu olarak çok yakından bilirim. Çizilmedik karikatür kalmamıştı. Bütün bu tahakkümün içinden gelen insanların CHP oy vermeye elleri gitmiyor. '' dedi.

Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmiyorum

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çabalarıyla ilgili soruya Böhürler şu cevabı verdi;

Kılıçdaroğlu ve o zihniyete ben başörtülü birisi olarak hakkımı helal etmiyorum. Hellaleşmeyi kabul etmiyorum. Ben AK Parti kurucusu oldum diye AYM dava açtı. Başörtüsü takan birisi parti kurucusu olamaz diye. Bunları söyleyenler sonuçta Kılıçdaroğlu'ydu. Başörtülülerin Meclis'e girmesine engel olanlar da Kılıçdaroğlu'ydu. Ali Babacan'ı halası Hatice Babacan, 1960'lı yıllarda İlahiyat Fakültesinde başörtülü derse girmek istediği için yaka paça dışar atılan birisidir. Onu atan zihniyetle aynı yerde seçime giriyor. Ben kendi yaşadıklarım adına hakkımı helal etmiyorum.