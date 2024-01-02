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Spor Ayrılık iddiaları çoğaldı! Ziyech için yalanlama geldi
Spor

Ayrılık iddiaları çoğaldı! Ziyech için yalanlama geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-02 14:46:00 -
Ayrılık iddiaları çoğaldı! Ziyech için yalanlama geldi

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech için menajeri George Gardi'den yeni bir açıklama geldi. Gardi, Ziyech için hiçbir açıklama yapmadığını söyledi.

Son zamanlarda ödeme problemleri nedeniyle devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmak istediği konuşulan Hakim Ziyech için menajeri George Gardi ilgi çeken bir paylaşım yaptı.

Gardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakim Ziyech hakkında herhangi bir açıklama yapmadım." sözlerini kullandı.

Gazeteci Ayhan Şensoy, Gardi ile görüştüğünü ve kendisine "Hakim Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galarasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." şeklinde bir açıklama yaptığını öne sürmüştü.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 14 maçta forma giydi. Ziyech, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asist yaptı.
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