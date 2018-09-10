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Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.P. adlı şahıs, ayrı yaşadığı eşinin evine zorla girerek kurşun yağdırdı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:19
Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırdı

Kocaeli'de gece saatlerinde Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana gelen olayda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı alan S.P.(67), eşi E.P.(45)’in evine gitti. Evin kapısını silahla ateş ederek kıran S.P., içeride bulunan eşi E.P.’nin üzerine 4 el ateş etti. Başına ve vücuduna 4 mermi saplanan E.P. kanlar içinde yerde kalırken, S.P. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı E.P., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.P. tedaviye alındı. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:19
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