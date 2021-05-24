Ayn’ül Esad Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı
Irak'ta terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendiği ve roketin yerleşim bölgesine düştüğü öğrenildi.
Irak’ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
Roket yerleşim bölgesine düştü
Ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde yer alan ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Hava Üssü’ne katyuşa roketiyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Iraklı güvenlik kaynakları roketin üs çevresindeki Bağdadi ilçesine düştüğünü belirterek, yerleşim bölgesine düşen roketin can kaybına yol açmadığını aktardı.
Arama tarama faaliyetleri başlatıldı
Saldırı sonrası güvenlik güçleri bölgede arama tarama faaliyetleri başlattıkları belirtildi.