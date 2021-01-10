Aynı ruh 106 yıldır dimdik ayakta!
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde “Türkiye Şehitlerine Yürüyor” sloganıyla düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nın 106. yılı anma etkinlikleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Yeni Akit Ankara
Bu yıl salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımla yapılan program, Sarıkamış Ayyıldız Tören Alanına, çelenk konulması, Sarıkamış Harekâtı sunumu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yürüyüşün ardından şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.
Ecdadın izinde
Törenlerde konuşan Kasapoğlu, “Bu yıl pandemi olsa da Allah’a hamdolsun buradayız. Bizi aynı ruh ve inançla burada buluşturan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin emaneti gençlerin omuzundadır. Bu şanlı destanı, hiç kimsenin kötü emeline yar etmeyeceğiz. Bu bilinci diri tutma adına tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdadın izinde yürüyüş ilelebet sürecek” dedi.
Üstte kar, altta Mehmedim
Bakan Dönmez de, Sarıkamış’ta sadece askerimizin değil, bir milletin de yüreğinin buz tuttuğunu belirterek, “Sarıkamış üstünde kar, kar altında Mehmedim yatar. Sarıkamış’taki ruh, İstiklal Mücadelemize de ruhunu üfledi. Burada yan yana yatan şehitlerimiz Anadolu’yu Türk-İslam diyarı yapan atalarımızın kutlu neslidir’’ dedi.