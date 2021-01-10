Aynı ruh 106 yıldır dimdik ayakta!

Yeni Akit Ankara

Bu yıl salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımla yapılan program, Sarıkamış Ayyıldız Tören Alanına, çelenk konulması, Sarıkamış Harekâtı sunumu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yürüyüşün ardından şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Ecdadın izinde

Törenlerde konuşan Kasapoğlu, “Bu yıl pandemi olsa da Allah’a hamdolsun buradayız. Bizi aynı ruh ve inançla burada buluşturan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin emaneti gençlerin omuzundadır. Bu şanlı destanı, hiç kimsenin kötü emeline yar etmeyeceğiz. Bu bilinci diri tutma adına tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdadın izinde yürüyüş ilelebet sürecek” dedi.

Üstte kar, altta Mehmedim

Bakan Dönmez de, Sarıkamış’ta sadece askerimizin değil, bir milletin de yüreğinin buz tuttuğunu belirterek, “Sarıkamış üstünde kar, kar altında Mehmedim yatar. Sarıkamış’taki ruh, İstiklal Mücadelemize de ruhunu üfledi. Burada yan yana yatan şehitlerimiz Anadolu’yu Türk-İslam diyarı yapan atalarımızın kutlu neslidir’’ dedi.