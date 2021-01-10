  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aynı ruh 106 yıldır dimdik ayakta!
Gündem

Aynı ruh 106 yıldır dimdik ayakta!

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde “Türkiye Şehitlerine Yürüyor” sloganıyla düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nın 106. yılı anma etkinlikleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 09:30:00 -
Aynı ruh 106 yıldır dimdik ayakta!

 Yeni Akit  Ankara 

Bu yıl salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımla yapılan program, Sarıkamış Ayyıldız Tören Alanına, çelenk konulması, Sarıkamış Harekâtı sunumu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yürüyüşün ardından şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Ecdadın izinde

Törenlerde konuşan Kasapoğlu, “Bu yıl pandemi olsa da Allah’a hamdolsun buradayız. Bizi aynı ruh ve inançla burada buluşturan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin emaneti gençlerin omuzundadır. Bu şanlı destanı, hiç kimsenin kötü emeline yar etmeyeceğiz. Bu bilinci diri tutma adına tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdadın izinde yürüyüş ilelebet sürecek” dedi.

Üstte kar, altta Mehmedim

Bakan Dönmez de, Sarıkamış’ta sadece askerimizin değil, bir milletin de yüreğinin buz tuttuğunu belirterek, “Sarıkamış üstünde kar, kar altında Mehmedim yatar. Sarıkamış’taki ruh, İstiklal Mücadelemize de ruhunu üfledi. Burada yan yana yatan şehitlerimiz Anadolu’yu Türk-İslam diyarı yapan atalarımızın kutlu neslidir’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye WhatsApp’a savaş açtı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıklama yaptı
Teknoloji

Türkiye WhatsApp’a savaş açtı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıklama yaptı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali ..
Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü
Dünya

Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü

ABD'nin başkenti Washington'a çok sayıda ulusal muhafız askerleri sevk edildi. Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız asker konvo..
CTE 160 katip alımı başvuruları ne zaman?
Gündem

CTE 160 katip alımı başvuruları ne zaman?

CTE 160 katip alımı başvuruları ne zaman? Katip alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 160 ceza ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay