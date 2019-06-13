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Aynı mekana gelip görüşmediler! Yeni partide çatlak mı var?

Gazeteci Abdülkadir Selvi, yeni parti kuracakları konuşulan edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan'ın aynı mekanda iftar yaptığını fakat görüşmediklerini yazdı. Selvi'nin yazısı 'Yeni partide çatlak mı var?' sorusunu akıllara getirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:52
Aynı mekana gelip görüşmediler! Yeni partide çatlak mı var?

Gazeteci Abdülkadir Selvi, bir süredir yeni parti kuracakları iddia edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan'ın Ramazan ayında iftar için aynı mekana gittiğini, ancak ikilinin burada hiçbir şekilde temas kurmadıklarını belirtti. Selvi, ‘Ne Babacan aşağıya indi, ne Davutoğlu yukarı çıktı. Selamlaşmadan mekândan ayrıldılar’ denildi." ifadelerini kullandı. Selvi'nin iddiaları, 'Yeni partide çatlak mı var?' sorularını akıllara getirdi.

"Erdoğan henüz hamlesini yapmadı"

23 Haziran seçimlerine ilişkin önemli tespitlerde bulunan Selvi " Erdoğan henüz hamlesini yapmadı. Ancak Cumhurbaşkanı dün akşam yapılan AK Parti grup toplantısında yeni parti kurma hazırlığı içinde olanlara dönük önemli mesajlar verdi." dedi.

Selvi Erdoğan'ın Gül-Babacan ve Davutoğlu partilerini, ‘Küresel ittifakın bir parçası’ olarak tanımladığını belirterek "‘Karşımızda küresel bir ittifak ve onlarla hareket eden Mankurtlar çetesi var’ dedi. Erdoğan daha önce, ‘Bu trenden inenler bir daha binemez’ demişti. Artık o aşamanın geçildiğini görmüş. O nedenle yeni parti kuracakları, ‘Küresel ihanetin bir parçası’ olmakla itham etti. Belli ki yeni parti kuracaklara karşı savaş açacak ve onları kendisini devirmek için plan yapan Amerika ve İngiltere’nin adamları olarak gösterecek.

23 Haziran sonrasına plan yapanların, "Erdoğan’ın hamlelerini görmeden harekete geçmemelerinde yarar var. Yoksa boş havuza atlamış olurlar." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:52
  1. Gazeteci Abdülkadir Selvi
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ali Babacan

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