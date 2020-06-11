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Aktüel

Aynı marka otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde aynı marka otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:26:27 -
Aynı marka otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde aynı marka otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ortayılmazlar Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametine gitmekte olan Mehmet Güçlü Gündüz idaresindeki 34 CNP 668 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Murathan Dursun’un kullandığı 55 AAR 302 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CNP 668 plakalı aracın içerisinde bulunan Duygu Aycan İçören Gündüz ile diğer araçtaki sürücü Murathan Dursun yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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