Aynı köhne zihniyeti Gezi’de de gördük

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katıldı. Köprü ve bağlantı yolları sayesinde Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere bölgedeki tüm şehirler arasındaki ulaşımın daha kolay, konforlu ve hızlı hale geleceğini belirten Başkan Erdoğan, özellikle Eğil kavşağındaki trafiği kesintisiz ve güvenli hale getiren bu projeyle vakitten ve akaryakıttan da önemli bir tasarruf sağlanacağını kaydetti.

Teröristseviciler ön safta

Salgına rağmen yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Dünyanın virüs salgınından siyasi ve sosyal kaoslara kadar pek çok sorunla boğuştuğu bir dönemde hamdolsun Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor. Elbette bu fotoğraftan rahatsız olanlar çıkıyor. Nitekim rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.”

18 yıldır bu kirli filmi seyrettik

Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettiklerini, bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördüklerini belirten Erdoğan, şunları anlattı: “Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bunları Bezmi Alem Valide Sultan Camii’ni işgal ederken, orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’ne, kalkıp da kanal açmak suretiyle nasıl görüntüler verdiklerini gördük. Bölücü terör örgütünü desteklerken gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokaklarda katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. 17-25 darbe girişiminde FETÖ’ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp gittiği evde televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi harekatlarımızda karşımızdaki cepheye malzeme taşırken gördük.”

Bu köhne zihniyet asla değişmedi

Milletin hayrına hiçbir işe destek vermeyenleri, Türkiye karşıtı her saldırının yanında yer alırken gördüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Milletimizle birlikte biz bunları, her filmin senaryosunda vesayetin, darbecilerin, terör örgütlerinin ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların safında gördük. Dünyada ve Türkiye’de her şey, herkes değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var.”

2023’e bunlara rağmen yürüyeceğiz

2023 hedefine vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye, bugünkü seviyesine bunlara rağmen geldi. 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaşacaktır. 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye için durmadan yola devam edeceğiz. Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık. Cumhur İttifakı olarak hizmet ve eser siyasetinden taviz vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde atacağımız her adım bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştıracaktır.”