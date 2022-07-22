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Medya Aynı kodları taşıdıklarının ispatı! T24 ve FETÖ sitesi aynı çakallıkta buluştu
Medya

Aynı kodları taşıdıklarının ispatı! T24 ve FETÖ sitesi aynı çakallıkta buluştu

TCMB tarafından alınan faiz kararını haberleştirirken gerçekleştirdiği çirkin algı operasyonunu manşetine taşıyan ve Yeni Akit'in haberinden sonra düzeltmeye giden T24, yeni başlığında da yine algı peşinde koştu. Merkez Bankası'nın açıklamasını başlıkta kullandığı ifadelerle çarpıtan T24, FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Haber ile benzer ifadeleri kullanarak aynı kodu taşıdıklarını ispatladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 01:20:00 - 2022-07-22 01:29:56
Aynı kodları taşıdıklarının ispatı! T24 ve FETÖ sitesi aynı çakallıkta buluştu

T24 internet sitesi, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin haberi çirkin bir algıya imza atarak küçük bir kelime oyunu ile bağlamından koparttı.

Haberin başlığında, "Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu" ifadesi yer alırken, TCMB tarafından yapılan, "Önümüzdeki döneme ilişkin 'küresel' büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır." açıklamasından 'küresel' kelimesi çıkartılarak, "Önümüzdeki döneme ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır." denildi.

Haberde, "Türkiye için resesyon" vurgusu yapıldığı ima edildi.

Yeni Akit yazdı T24 düzeltti

Yeni Akit'in "Merkez Bankası'nın faiz kararına dair skandal haber" başlıklı manşetinden sonra, oyunu ortaya çıkınca haberinde düzeltmeye giden T24, "küresel" kelimesini TCMB'nin açıklamasına ekledi.

FETÖ ile aynı kodları taşıdıklarının ispatı

T24 haberde değişiklik yaparken, bu sefer de FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Haber ile aynı yönteme başvurdu.

Samanyolu Haber, manşetinde "Merkez Bankası'nın faiz kararında resesyon vurgusu" ifadesini kullanırken, T24 de, "Türkiye için resesyon" vurgusu yapılmış gibi algı oluşturarak, "Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu: Resesyon ihtimali arttı" diye yazdı.

Buna çakallık denmez ise ne denir? Merkez Bankası'nın faiz kararına dair skandal haber
Buna çakallık denmez ise ne denir? Merkez Bankası'nın faiz kararına dair skandal haber

Medya

Buna çakallık denmez ise ne denir? Merkez Bankası'nın faiz kararına dair skandal haber

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