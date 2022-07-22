Aynı kodları taşıdıklarının ispatı! T24 ve FETÖ sitesi aynı çakallıkta buluştu

T24 internet sitesi, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin haberi çirkin bir algıya imza atarak küçük bir kelime oyunu ile bağlamından koparttı.

Haberin başlığında, "Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu" ifadesi yer alırken, TCMB tarafından yapılan, "Önümüzdeki döneme ilişkin 'küresel' büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır." açıklamasından 'küresel' kelimesi çıkartılarak, "Önümüzdeki döneme ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır." denildi.

Haberde, "Türkiye için resesyon" vurgusu yapıldığı ima edildi.

Yeni Akit yazdı T24 düzeltti

Yeni Akit'in "Merkez Bankası'nın faiz kararına dair skandal haber" başlıklı manşetinden sonra, oyunu ortaya çıkınca haberinde düzeltmeye giden T24, "küresel" kelimesini TCMB'nin açıklamasına ekledi.

FETÖ ile aynı kodları taşıdıklarının ispatı

T24 haberde değişiklik yaparken, bu sefer de FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Haber ile aynı yönteme başvurdu.

Samanyolu Haber, manşetinde "Merkez Bankası'nın faiz kararında resesyon vurgusu" ifadesini kullanırken, T24 de, "Türkiye için resesyon" vurgusu yapılmış gibi algı oluşturarak, "Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu: Resesyon ihtimali arttı" diye yazdı.