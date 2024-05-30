Aynı günde hem Mersin’e hem tersine! Hangisi sensin Müsavat?
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, aynı gün farklı gazetelere yaptığı açıklamada birbirine zıt ifadeler kullandı. Sözcü'de "Tayyipizm'den kurtulalım" ifadeleriyle iktidara yönelik agresif bir dil kullanan Dervişoğlu, Türkiye Gazetesi'nde ise "makul bir dille eleştireceğiz" diyerek daha yumuşak bir tutum içine girmeye çalıştı. Müsavat Dervişoğlu'nun iki yüzlülüğü sonrası akıllara "Hangisi sensin Müsavat?" sorusu geldi.
yeniakit.com.tr
Seçimlerde alınan hezimetin ardından torun bakma kararı alan Meral Akşener'in yerine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu aynı gün içerisinde adeta hem Mersine hem tersine gitti.
Dervişoğlu, aynı gün farklı gazetelere yaptığı açıklamada birbirine zıt ifadeler kullandı.
Sözcü'de: Tayyipizm'den kurtulalım
Sözcü'ye konuşan Müsavat Dervişoğlu "Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi diye adlandırılan Tayyipizm'den Türkiye’yi elbirliği ile kurtulalım" diyerek iktidara yönelik agresif bir dil kullandı.
Türkiye'de: Makul bir dille eleştireceğiz
Dervişoğlu, Türkiye Gazetesi'nde ise "makul bir dille eleştireceğiz" diyerek daha yumuşak bir tutum içine girmeye çalıştı.
Hangisi sensin Müsavat?
Müsavat Dervişoğlu'nun iki yüzlülüğü sonrası akıllara "Hangisi sensin Müsavat?" sorusu geldi.
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