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Yaşam Aynı gün hem -2’yi hem de 22,2 dereceyi gördü
Yaşam

Aynı gün hem -2’yi hem de 22,2 dereceyi gördü

Yeniakit Publisher
2023-10-04 12:33:00 -
Aynı gün hem -2’yi hem de 22,2 dereceyi gördü

Erzurum'da en soğuk ve sıcak ilçe arasındaki ısı farkı herkesi şaşırttı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölgede en düşük sıcaklığı Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi’nde-2, en yüksek sıcaklığı İspir İlçesi’nde 22,2 derece olarak açıkladı.

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkisinde kalacak olan Erzurum’da dün gece termometreler hem -2’yi hem 22,2 dereceyi gördü. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre bölgede en çok yağış miktarı Tekman’da gerçekleşti. Tahminlere göre yarından itibaren yağışlı hava bölgeyi terk edecek.

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