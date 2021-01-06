Aynı ekip aynı kafa! Dün başörtülüye bugün rektöre

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde rektör atanması yapılmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan eylemler ele alındı.

Gözaltına alınanlar kim?

Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde kanunsuz eylem düzenledikleri gerekçesiyle 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden 14'ünün Boğaziçi Üniversitesi'yle bağlantısının olmadığı, bir tanesinin lise terk olduğu açık liseden okuduğu ancak rektörü protesto etmeye geldiği, 6 kişinin ise MLKP lehine eylemlere katıldığı, daha önce birçok defa eylemlerde gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Dün başörtülüye bugün rektöre

Yaşanan olayları değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminde cumhurbaşkanının başörtülü öğrencilere 'Bu üniversitenin kapısından giremezsin' dediğini hatırlatarak, bugünse öğrencilerin rektöre, "Sen cumhurbaşkanının atadığı biri olarak bu kapıdan giremezsin" dediğini söyledi.