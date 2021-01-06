  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aynı ekip aynı kafa! Dün başörtülüye bugün rektöre
Gündem

Aynı ekip aynı kafa! Dün başörtülüye bugün rektöre

Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminde cumhurbaşkanının başörtülü öğrencilere 'Bu üniversitenin kapısından giremezsin' dediğini hatırlatarak, bugünse öğrencilerin rektöre, "Sen cumhurbaşkanının atadığı biri olarak bu kapıdan giremezsin" dediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:11:00 -

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde rektör atanması yapılmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan eylemler ele alındı.

Gözaltına alınanlar kim?

Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde kanunsuz eylem düzenledikleri gerekçesiyle 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden 14'ünün Boğaziçi Üniversitesi'yle bağlantısının olmadığı, bir tanesinin lise terk olduğu açık liseden okuduğu ancak rektörü protesto etmeye geldiği, 6 kişinin ise MLKP lehine eylemlere katıldığı, daha önce birçok defa eylemlerde gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Dün başörtülüye bugün rektöre

Yaşanan olayları değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminde cumhurbaşkanının başörtülü öğrencilere 'Bu üniversitenin kapısından giremezsin' dediğini hatırlatarak, bugünse öğrencilerin rektöre, "Sen cumhurbaşkanının atadığı biri olarak bu kapıdan giremezsin" dediğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Resat

Bu ülkede atamaları chp, dhkpc pkk ve bunlar gibi terör örgütleri mi yapacak? Ya devlet başa yada kuzgun lese
  • Yanıtla
Canlı yayında hareketli anlar! 'Mehdiyim' diyen şarlatan ortalığı karıştırdı
Gündem

Canlı yayında hareketli anlar! 'Mehdiyim' diyen şarlatan ortalığı karıştırdı

Uçankuş TV'de yayınlanan bir programda 'Mehdi' olduğunu iddia eden Gökçen isimli bir şarlatan İslam dini ile ilgili yorumlarda bulununca stü..
Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları ile terör örgütü marşları eşliğinde yapılan 'rektör' protestosuna destek veren İstanbul B..
Mehmet Ersoy'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 'Ulaş Çelik' paylaşımı
Gündem

Mehmet Ersoy'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 'Ulaş Çelik' paylaşımı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganlarıyla terör marşları eşliğinde yapılan protestolarda gözaltına alınan ve terör paylaşımları ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay