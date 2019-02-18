Aynı anda 41 TV kanalında yayınlandı! Peak nedir?

Peak Games, Türkiye'nin yurt dışına açılmış önemli yazılım şirketleri arasında yer alıyor. Peak Games'in geliştirdiği oyunlar çok sayıda kullanıcının ilgi odağında. Ancak Peak Games bu akşam saat 21.30'da 41 televizyon kanalına aynı anda verdiği reklam ile gündeme geldi. Peak Games verdiği reklamda çalışma arkadaşları aradığını duyurdu. İşte Peak Games'in TV'lerden duyurduğu ilginç iş ilanına yönelik tüm detaylar.

Geçen yıl Türkiye’den çıkmış en büyük dijital oyun şirketlerinden biri olan Peak Games‘in bir bölümü dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Zynga tarafından satın alınmıştı. Satın alma 100 milyon dolarlık nakit karşılığında gerçekleşmiş ve anlaşma sadece Peak Games’in kart ve okey oyunları geliştiren bölümünü kapsıyordu.

Peak Games, internet sitesi üzerinden yayınladığı iş ilanı ile aradıkları çalışma arkadaşlarına dair detayları paylaştı. İlanda yer alan ifadeler şöyle:

"Hoş geldin!

Biz bir takımız, İstanbul’dan.

Yolculuğumuz 8 yıl önce, Türkiye’den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma hayaliyle başladı.

Takım olmayı ve gelişmeyi her türlü başarının önüne koyarak ilerledik. Dünyaya etki edecek ürün ve teknolojilerin ancak bu anlayışla yaratılacağına inandık.

Bugün, dünyanın en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biriyiz. Ürünlerimiz 193 ülkede, 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Hayallerimiz ise bunun çok daha ötesinde.

Milyarlarca insanın hayatına dokunan teknolojiler geliştirmek ve dünyayı değiştirmek için takım arkadaşları arıyoruz.

İşte bu nedenle sana ulaşmak istedik. Bizim için tecrübelerinin değil, hayallerinin büyüklüğü önemli.

Seni sonuna kadar destekleyen bir ekibin olsun istiyorsan, tanışalım."

Peak Games'in oyunları ne kadar oynanıyor?

Peak Games’in Toy Blast oyunu ABD’nin en çok oynanan 10 oyunu arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında oyuncuların beğenisine sunulan Toon Blast ise her ay ABD’de kazandığı 3 milyon yeni kullanıcıyla ABD’de en çok indirilen oyun olmayı başarmış.

Peak Games’in geliştirdiği oyunların dünya genelinde ulaştığı kişi sayısı 500 milyonu geçiyor.

Yüzde 99’unu yurtdışından elde ettiği cirosunun yüzde 70’lik kısmını ABD’deki gelirleri oluşturuyor.

Dünya genelinde 500 milyondan fazla kişinin mobil cihazında Peak Games ürünlerinden en az biri bulunuyor.

Gelir ve kullanıcı bazında mobil oyun pazarında ABD’de ilk 10’da yer alıyor.

Peak Games’in gelirlerinin yüzde 99’u yurtdışından, yüzde 70’i ABD’den.

Dünya genelinde mobil oyun pazarı büyüklüğü (2017): 46 milyar dolar. Bu rakam sadece ABD’de 13 milyar dolar.

Peak, yeni oyunlar ve teknolojiler için ekibini genişletiyor

Mobil oyunda dünyanın en büyüğü olma hedefini koruyan Peak, geliştirdiği yeni ürünlerle dünya genelinde ulaştığı kullanıcı sayısını yüz milyonlardan milyarlara yükseltmeyi amaçlıyor. İstanbul merkezli şirket, hem mobil oyun alanında hem de teknolojinin farklı alanlarındaki çalışmaları için yeni takım arkadaşları arıyor.

2010 yılında İstanbul’da kurulan ve mobil uygulama alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Peak, ekibini genişletiyor. Şirket, ABD pazarında ilk beşte yer aldığı mobil oyun alanında büyümeye hızla devam ederken, yapay zeka ve yapay öğrenme alanlarında da dünya çapında yeni ürünler geliştiriyor. Yeni takım arkadaşları arayan Peak, mobil oyun ve yeni alanlarda teknolojiler geliştirerek dünyayı değiştirmek isteyenlere seslendiği bir insan kaynakları çalışması başlattı. Peak, bu çalışmanın ilk duyurusunu 18 Şubat Pazartesi gecesi 41 ulusal televizyon kanalında üç dakikadan uzun bir süre boyunca aynı anda gösterilen ve “Bize katıl, birlikte dünyayı değiştirelim” mesajını verdiği özel bir tanıtım filmiyle gerçekleştirdi. Tüm çalışmalarını İstanbul'da yürütmekte olan Peak'in ekibini ne kadar genişleteceği konusunda ise bir sınır yok.

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, “Bizimle aynı hedefe koşacak, gerçek anlamıyla etki yaratacak işler yapmayı önemseyen herkesi arıyoruz. Ekibimize 100 kişi de katabiliriz 500 kişi de” diyerek şunları söyledi:

“Bugüne dek özellikle başta ABD olmak üzere, yurtdışı pazarları hedefledik. Rekabetin üst seviyede olduğu ABD’de, en çok gelir elde eden ve en çok oynanan oyunları geliştirerek mobil oyun alanında en büyük beş şirketten biri olduk. Dünyanın 193 ülkesinde 300 milyon insana dokunan küresel bir teknoloji şirketiyiz. Gurur duyduğumuz ekibimizle elde ettiğimiz başarılara yenilerini eklemek üzere, çok daha hızlı koşmaya hazırlanıyoruz.”

“Mobil dünyasında dünya birincisi olacağız”

Sidar Şahin’in Peak’i kurarken büyük bir hayalle yola çıktığını belirten Ömer İnönü, “İnsanların hayatına dokunan küresel bir teknoloji şirketi olma yolunda ilk büyük adımı mobil oyun alanında attık. Mobil oyunla ilgili çalışmalarımız artarak sürecek ve dünyanın en büyüğü olma doğrultusunda var gücümüzle koşmaya devam edeceğiz. Bu alandaki hedefimiz dünyanın bir numaralı şirketi olmak. Aynı zamanda teknolojinin farklı alanlarında da ürünler geliştirmeye odaklandık. Sekiz yıl içinde mobil oyunda kat ettiğimiz mesafenin ve gelişimin bir benzerini, adım attığımız yeni alanlarda da göstereceğimize inanıyoruz. Bugüne dek geliştirdiğimiz uygulamalarla dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin hayatına dokunduk. Hayallerimiz bunun çok daha ötesinde. Milyarlarca insanın hayatına dokunmak istiyoruz” dedi.

“İnsanla büyüyen bir şirketiz”

Peak İnsan Kaynakları Direktörü Eda Azaroğlu ise, “Ekibimizin büyümesinin devam edeceği yeni dönemde, bizimle birlikte sürekli ilerleyecek ve aynı hedefe koşacak yeni takım arkadaşlarına daha hızlı ulaşmak için bir çalışma başlattık. Biz insanla büyüyen bir şirketiz. Türkiye’de çok iyi yetişmiş, çok iyi değerlere sahip milyonlarca insan var ve etki yaratan işler yapmak istiyorlar. Peak’in kuruluş amacında da bu yatıyor: Güzel insanlara, bir takım olarak hayallerine koşmalarına yardımcı olacak bir şirket ortamı sağlamak. Bu yapıldığında, en imkansız görünen işlerin bile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu inancın meyvelerini bugüne kadar topladık, toplamaya da devam edeceğiz” dedi.

Peak hakkında

Türkiye’den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma ve insanların hayatlarına dokunabilme amacıyla 2010 yılında İstanbul’da kurulan Peak, mobil uygulama pazarının dünyadaki en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Mobil oyun alanında elde ettiği büyük başarıları sürdürürken teknolojinin farklı alanlarında da ürünler geliştirmeye başlayan Peak’in başarısının ardında yaşama, ilerlemeye, öğrenmeye ve üretmeye tutkuyla bağlı ekibi bulunuyor.