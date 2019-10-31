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Aynı aileden 6 kişi nar yeyip zehirlendi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4),doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

2019-10-31 08:53:00 - 2019-10-31 08:59:18
Aynı aileden 6 kişi nar yeyip zehirlendi

Olay, öğlen saatlerinde Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çakır (65),Saliha Çakır (59),Osman Çakır (24),Üzeyir Çakır (34),Keser Çakır (42) ve Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

MAZHAR

beklemis nardan degil de satın alınan bahce yeni ilaclanmıstır. tarım ilacı zehirlenmesidir büyük ihtimalle
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himmet

olabilir
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