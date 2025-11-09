  • İSTANBUL
Aynı aile sofrada şoke oldu! Masum sandıkları yemek felakete döndü
Aynı aile sofrada şoke oldu! Masum sandıkları yemek felakete döndü

Niğde’de bir aile, akşam yemeği için hazırladıkları ıspanak benzeri bitkiyi tüketti ancak yedikleri bitkinin ‘güzelavrat otu’ olduğu anlaşıldı. Zehirli etkisi çok yüksek olan bu bitkiyi yiyen 11 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Aile bireylerinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, benzer karışıklıkların özellikle kırsal bölgelerde sık yaşandığına dikkat çekti.

NİĞDE'de akşam yemeğinde ıspanak sanıp 'güzelavrat otu' (atropa belladonna) yiyen, aynı aileden 1'i ağır, 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam Karaatlı beldesinde meydana geldi. Aile üyeleri M.Ö. (80), S.Ö. (53), R.Ö. (31), B.Ö. (19), M.Ö. (26), M.Ö. (21), İ.S. (34), Z.R. (26), B.N.Ö. (26), S.Ö. (4) ve M.Ö. (3), akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti görülen aile bireylerinden bazılar fenalaştı. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirip yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aile üyeleri, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ö.'nün hayati tehlikeyi atlatamadığı, B.N.Ö., R.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün tedavilerinin devam ettiği, diğerlerinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Ailenin, ıspanak sanarak doğadan topladıkları 'güzelavrat otu'nu yemeklerine karıştırdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) 

