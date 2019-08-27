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Aynalı Çarşı’da yaz hareketsiz geçti

Çanakkale’nin timsallerinden olan Aynalı Çarşı’da yaz sezonundaki satışlar esnafı tatmin etmedi.

27 Ağustos 2019 Salı 11:23
Aynalı Çarşı’da yaz hareketsiz geçti

Çanakkale’nin timsallerinden olan Aynalı Çarşı’da yaz sezonundaki satışlar esnafı tatmin etmedi. Satışların ciddi oranda azaldığını dile getiren işletmeciler, bazı kişilerin dükkanlarını devretmeye hazırlandığını dile getirdi.


Türkülere konu olan Çanakkale Aynalı Çarşı’da bu sezonki satışların geçen yazlara kıyasla büyük oranda azalması, çarşı esnafını zor durumda bıraktı. Çarşıya vatandaşlar tarafından hala ilgi olmasına rağmen, satışların ciddi oranda azalması sebebiyle işletmeciler durumdan duydukları memnuniyetsizlikleri dile getirdi.



“Diğer yıllara göre satışlarda yüzde 75 oranında bir düşüş yaşadık”


Aynalı Çarşı’daki bir işletmede yönetici olarak çalışan Aslıhan Sayılgan, yaşadıkları sıkıntıları aktararak, şunları kaydetti:


“Diğer yıllara nazaran satışlarda yüzde 75 oranında bir düşüş yaşadık. Artık eskisi gibi de turist gelmiyor zaten. Sadece bu aralar Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelenler var. Onlar da sadece günlük alışveriş yapıp dönüyorlar. Durumdan kesinlikle memnun değiliz. Normalde 18 Mart’ta sezonumuz başlardı. Eylül, ekime kadar devam ederdi. Biz bu yıl ‘Sezon başladı’ diyemedik. Sezon olmadı. Gerek öğrenci grupları, gerek dışarıdan gelen tatilciler, yurt dışından gelenler hiçbir şekilde para bırakmadan gittiler. Bu konuda herkes şikayetçi. Çoğu kişi dükkanlarını devretmeye başladı. Esnaf bu halde kalırsa belki Aynalı Çarşı diye de bir şey kalmayacak.”

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:23
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