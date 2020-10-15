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Gündem AYM’nin ‘ışıkcı’ yargıcı ne zaman istifa edecek? O isimden canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

AYM’nin ‘ışıkcı’ yargıcı ne zaman istifa edecek? O isimden canlı yayında flaş açıklamalar

“Işıklar yanıyor” diyerek Türkiye’yi ayağa kaldıran Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’a yönelik tepkiler devam ediyor. AYM üyesi Yıldırım’ın kardeşinin FETÖ’cü olduğunu ve bu nedenle kendisine ceza verildiğini iddia eden gazeteci yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında AYM’de yaşananlara ilişkin flaş açıklamalarda bulundu..

Yeniakit Publisher
2020-10-15 21:03:00 - 2020-10-15 21:59:19
AYM’nin ‘ışıkcı’ yargıcı ne zaman istifa edecek? O isimden canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA  

“Işıklar yanıyor” mesajıyla başlayan AYM tartışması sürüyor. Gazeteci yazar Cem Küçük, canlı yayında AYM’de yaşananların arka planına ilişkin hiçbir yerde ifade edilmeyen gerçekleri anlattı.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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Yorumlar

Selahaddin

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