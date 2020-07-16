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Aktüel

AYM'nin "ihlal" kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada çocuğun Yunan babaya iadesi reddedildi

İzmirli Dilek Tsakiridis'in kızı Melis'in Yargıtay tarafından Selanikli babası Georgios Tsakiridis'e verilmesi sonrası başvurduğu Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararı vermesi üzerine 7. Aile Mahkemesi çocuğun Yunanistan'a iadesi talebini reddetti - Avukat Mehmet Emin Keleş: - "Bu çok özel bir karar. 1 yaşındaki bir çocuğun annesinden koparılması fiziksel ve psikolojik tehlikeye maruz kalacağı ortada. Örnek bir karar. Anne 'bir mucize olacağına inanıyorum, adalete inanıyorum' diyordu. Şu anda küçük Melis'le birlikte dünyanın en mutlu insanı"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 19:58:36 -
AYM'nin "ihlal" kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada çocuğun Yunan babaya iadesi reddedildi

İZMİR (AA) - İzmirli Dilek Tsakiridis'in kızı Melis'in Yargıtay tarafından Selanikli babası Georgios Tsakiridis'e verilmesi sonrası başvurduğu Anayasa Mahkemesinin yeniden yargılama kararı vermesi üzerine 7. Aile Mahkemesi, çocuğun Yunanistan'a iadesi talebini reddetti.

İzmirli Dilek Tsakiridis ile Yunan Georgios Tsakiridis 2014 yılında İzmir'de dünya evine girdi. 2015 yılında çocukları Melis dünyaya geldi. 2015 yılının sonunda Yunanistan'a yerleşen çiftin aralarında sorunlar yaşanması üzerine Dilek Tsakiridis kızını alarak Türkiye'ye döndü ve eşine boşanma davası açtı.

Georgios Tsakiridis eşinin ziyaret amacıyla Türkiye'ye gittiğini ancak Yunanistan'a dönmediği ve çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla eşine dava açtı. Boşanma davasının görüldüğü İzmir 1. Aile Mahkemesi Melis'in velayetini geçici olarak anneye verdi.

"Uluslararası çocuk kaçırma ve iade" davasının görüldüğü 7. Aile Mahkemesi çocuğun Yunanistan'a iade edilmesi kararı verdi.

Dilek Tsakiridis'in kararı temyiz etmesi üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi çocuğun iadesine karar verilmesi halinde yetişme çağında annenin sevgi ve şefkatinden mahrum kalacak olmasının çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı, çocuğun annesinden ayrılmasının yaşı gözetilerek yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

Davaya tekrar bakan İzmir 7. Aile Mahkemesi çocuğun ruhsal olarak etkileneceği gerekçesiyle babanın talebini reddetti. Babanın itirazı üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi ilk kararının aksine babanın talebini kabul etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi hükmü onadı. Bunun üzerine Dilek Tsakiridis Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi "Aile hayatına saygı hakkının güvencelerini gözeten özenli bir yargılama yürütülmemesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu durumda aile hayatına saygı hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır. Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna" karar verdi.

7. Aile Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, çocuğun iadesine karar verilmesi talebinin reddine karar verdi.

Dilek Tsakiridis'in avukatı Mehmet Emin Keleş, Anayasa Mahkemesi kararının çok sevindirici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çocuğun anneden koparılması aile hayatına saygı hakkının ihlali kapsamında. Mevcut dosya üzerinde yaptığı değerlendirme, çocuğun yaşı, psikolojik durumu, annenin durumu incelendiğinde Türkiye'de kalması gerektiği, çocuğun annesinden koparılması halinde fiziksel tehlikeye maruz kalacağı kararını verdi. Anayasa Mahkemesi ayrıca ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için 7. Aile Mahkemesi'ne gönderdi. 7.Aile Mahkemesi dosya gelir gelmez bu konuda yürütülen icra takibinin durdurulmasına karar verdi. Bugün duruşma açıldı. Mahkeme küçük Melis'in Yunanistan'a iadesini reddetti. Boşanma süreci halen devam ediyor.

Bu çok özel bir karar. 1 yaşındaki bir çocuğun annesinden koparılması fiziksel ve psikolojik tehlikeye maruz kalacağı ortada. Örnek bir karar. Anne 'bir mucize olacağına inanıyorum, adalete inanıyorum' diyordu. Şu anda küçük Melis'le birlikte dünyanın en mutlu insanı."


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