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Gündem AYM’nin dili yok mu, yetkisi var ise, o desin “Tahliyesine”!
Gündem

AYM’nin dili yok mu, yetkisi var ise, o desin “Tahliyesine”!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 10:43:00 -
AYM’nin dili yok mu, yetkisi var ise, o desin "Tahliyesine"!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Çok konuşuldu, çok tartışıldı..

Kimisi “5 soruda", kimisi "100 soruda Can Atalay konusu” diye, uzmanlardan /(!) görüş de alarak, haberler yazdı, köşe yazıları kaleme aldı..

O halde, bunlardan birisini önümüze alıp, nasıl bir sahtekarlık tiyatrosu oynandığını gözler önüne serelim..

Hani birileri diyor ya, “utanmazsınız, haysiyetsizsiniz” diye.

O sıfatlar kimlere daha çok yakışıyor, buyrun görelim..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir internet sitesinde yayınlanan “5 soruda Can Atalay krizi”ni esas alalım..

Siz 100 soruda Can Atalay” başlıklısını da aynı cevaplarla değerlendirin..

“Soru 1: Can Atalay, milletvekili seçildiğinde cezası onanmış mıydı?”

Soru sahtekarca..

“Cezası onanmış mıydı” diye soracağınıza, “Suç işlemiş miydi? Soruşturmaya başlanmış mıydı” demek gerekir..

Aksini oturup konuşmak, sahtekarlıktır..

Çünkü Anayasa’da kriter; cezanın onanması değil.. Soruşturmaya başlanıp, başlanmamış olması..

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