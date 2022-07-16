AYM'den skandal karar! Sırtını terör örgütlerine yaslayan Yüksekdağ'a 'hak ihlali' yapılmış

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AYM, milletvekilliği düşürülüp dokunulmazlığı kaldırılan Figen Yüksekdağ için skandal bir karara imza attı.

"Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz." sözleri ile terör yakınlığını ifade edip kamuoyuna meydan okuyan Yüksekdağ için "hak ihlali" kararı veren AYM, Yüksekdağ’ın seçilme ve siyasi faaliyetlerinin engellendiğini açıkladı.

AYM 30 bin lira tazminata hükmetti

Yeniden yargılama talebini reddeden AYM, Yüksekdağ’ın düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi. AYM, ihlaller nedeniyle Yüksekdağ’a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine, Yüksekdağ’ın maddi kaybına dair belge sunmaması nedeniyle maddi tazminat talebinin ise reddine karar verdi.

Ne olmuştu?

Figen Yüksekdağ milletvekili seçilmeden önce 2012 yılında, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi Yasemin Çiftçi’nin Adana’daki mezarının başında düzenlenen anma etkinliğine katılmıştı. Adana 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksekdağ'a "örgüt propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. 27 Kasım 2013’te verilen hükmün temyiz incelemesi sürerken, Yüksekdağ, 1 Kasım 2015’te Van milletvekili seçildi. Yargıtay yerel mahkemenin kararını 22 Eylül 2016’da onadı.