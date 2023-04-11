  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AYM'den HDP için yeni karar
Gündem

AYM'den HDP için yeni karar

Yeniakit Publisher
2023-04-11 13:57:00 -
AYM'den HDP için yeni karar

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemli davada esas hakkındaki raporu hazırlaması için dosyanın raportöre verilmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada esas hakkındaki raporu hazırlaması için dosyanın Anayasa Mahkemesi raportörüne verilmesini kararlaştırdı. Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama süreci kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebinin ardından ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmiş, partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrasına bırakılması istemi ise reddedilmişti.

İYİ Parti'den HDP'ye içişleri bakanlığını öneren Gürban'a 1. sıradan adaylık ödülü!
İYİ Parti'den HDP'ye içişleri bakanlığını öneren Gürban'a 1. sıradan adaylık ödülü!

Siyaset

İYİ Parti'den HDP'ye içişleri bakanlığını öneren Gürban'a 1. sıradan adaylık ödülü!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den skandal! '15 Mayıs'ta Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız'
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den skandal! '15 Mayıs'ta Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız'

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den skandal! '15 Mayıs'ta Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız'

Mustafa Sarıgül koltuğu kapınca HDP'yi güzelledi!
Mustafa Sarıgül koltuğu kapınca HDP'yi güzelledi!

Siyaset

Mustafa Sarıgül koltuğu kapınca HDP'yi güzelledi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23