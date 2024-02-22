Taşın altından yine CHP çıktı! AYM'den Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

AYM, Genel Kurul gündeminde, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısı okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli içtüzük değişikliğinin iptali" talebiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu ele aldı. Edinilen bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ayrıca AYM'nin bu kararı oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.

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