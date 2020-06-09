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Gündem

AYM'den 65 yaş üstüne yönelik kısıtlamayla ilgili olarak flaş karar

Anayasa Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının hak ihlali oluşturduğuna ilişkin bireysel başvuruyu reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:13:00 -
AYM'den 65 yaş üstüne yönelik kısıtlamayla ilgili olarak flaş karar

Anayasa Mahkemesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının hak ihlali oluşturduğuna ilişkin bireysel başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği" iddiasıyla yapılan bireysel başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kovid-19 kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması, bir vatandaşın bireysel başvurusuyla Anayasa Mahkemesine taşındı.

Yüksek Mahkeme, kısıtlamanın "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nı ihlal ettiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

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Yorumlar

Sadeddin

Bu başvuru iyi niyetli bir başvuru değil.. Sanki hükümet 65 yaş ve üstü yaşlılara koruma değilde bir ceza gibi göstermek için yapılmış. Bunu yapan ne kendi sağlığını nede toplum sağlığını düşünüyor,sırf akılsızca yapılan mühalefet
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