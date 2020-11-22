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Aktüel AYM'den 14 yılda sonuçlanan dava için 36 bin lira tazminat
Aktüel

AYM'den 14 yılda sonuçlanan dava için 36 bin lira tazminat

Yüksek Mahkeme, 2005'te açılan davanın 14 yılda sonuçlandırılmasıyla "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:01:58 -
AYM'den 14 yılda sonuçlanan dava için 36 bin lira tazminat

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Anayasa Mahkemesi (AYM), 2005'te açılan davanın 14 yılda sonuçlandırılmasını "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlali olarak değerlendirdi ve başvurucuya 36 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir kişi, 2005'te açtığı hizmet tespiti davasının 29 Nisan 2019'da tamamlanmasının ardından uzun süren yargılama nedeniyle "adil yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Davanın 14 yılda tamamlanmasıyla Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine hükmeden AYM, ihlal tespitiyle giderilemeyecek manevi zarar karşılığında başvurucuya 36 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

- Gerekçeden

Gerekçede medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin yargılamanın süresi tespit edilirken başlangıç tarihi olarak davanın ikame edildiği tarihin, sürenin sona erdiği tarih olarak çoğu zaman icra aşamasını da kapsayacak şekilde yargılamanın sona erdiği tarihin, yargılaması süren davalar yönünden de Anayasa Mahkemesinin "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine ilişkin şikayetle ilgili kararını verdiği tarihin esas alındığı belirtildi.

Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin yargılama süresinin makul olup olmadığı değerlendirilirken "yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğunun, tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumunun, başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği" gibi hususların dikkate alındığı vurgulanan gerekçede, "Anayasa Mahkemesinin benzer başvurularda verdiği kararlar dikkate alındığında 14 yıllık yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna varmak gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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