AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi bakın hangi suçtan yargılanmış!

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından “hak ihlaline uğradığı” gerekçesi ile yargılaması bozulan eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması istenmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu kararın ardından yerel mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza mahkemesince yeniden yargılanma isteği kabul edilmedi. Bu gelişmeden sonra AYM üyesi Engin Yıldırım'ın attığı "ışıklar yanıyor” tweet'i, darbeyi çağrıştırdığı için büyük tepki çekmişti.

Bakın hangi davadan yargılanmış!

haber7'nin haberine göre; 2010 senesinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesine üye olarak atanan Engin Yıldırım'ın kardeşi Deniz Yıldırım'ın ise İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

Deniz Yıldırım'ın FETÖ'nün bankası olan Bank Asya'ya 41 bin 917 TL yatırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan 2020/60525 no'lu dosyada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.