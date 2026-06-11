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Gündem AYM reddetti: CHP'nin 128 milyar dolar yalanına ceza kesinleşti
Gündem

AYM reddetti: CHP'nin 128 milyar dolar yalanına ceza kesinleşti

Yeniakit Publisher
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AYM reddetti: CHP'nin 128 milyar dolar yalanına ceza kesinleşti

Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte sık sık dile getirdiği eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine ilişkin, ‘kayıp 128 milyar dolar’ iddiasıyla ilgili kararını verdi. AYM, söz konusu iddianın yalan olduğuna hükmederken CHP’ye verilen 40 bin liralık tazminat cezası da kesinleşti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin geçmişte sıkça dile getirdiği "Kayıp 128 milyar dolar" iddialarıyla ilgili nihai kararını verdi. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine yönelik ortaya atılan bu iddiaların somut bir delile dayanmadığına ve gerçek dışı olduğuna hükmetti. AYM, alt mahkemelerin verdiği kararları hukuka uygun bularak CHP’nin ifade özgürlüğü ihlali gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

ŞEHİT VE GAZİLER VAKFI’NA BAĞIŞLADI

Kararla birlikte, yerel mahkemenin CHP’ye kestiği 40 bin liralık tazminat cezası da kesinleşmiş oldu. Daha önce yerel mahkeme ve istinaf tarafından "kişilik haklarına saldırı" olarak değerlendirilen bu ceza tutarı, Berat Albayrak’ın avukatları tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanmıştı.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI NEDİR?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurlarını ve faizleri düşük tutmak amacıyla 2019-2020 yıllarında arka kapı yöntemleriyle piyasaya yaklaşık 128 milyar dolar sattığı iddia edilmişti. CHP, bu satışların şeffaf olmayan yöntemlerle, Merkez Bankası protokolleri dışına çıkılarak yapıldığını ve rezervlerin eritilerek kamunun zarara uğratıldığını savunarak "128 milyar dolar nerede?" sorusunu ulusal bir kampanya haline getirmişti. İktidar kanadı ve ekonomi yönetimi ise paranın piyasa dinamikleri içinde cari açığın finansmanı, yabancı sermaye çıkışları, vatandaşın altın/döviz talebi ve özel sektörün dış borç ödemeleri için yasal yollarla kullanıldığını belirterek suçlamaları reddetmişti.

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Yorumlar

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