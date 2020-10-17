AYM hep azgın azınlığın sesi!

Hakkı Bilir İstanbul

Darbeci zihniyetin tezahürü olan ve aldığı kararlarda vesayetin gölgesi hissedilen Anayasa Mahkemesi cuntacıların ekmeğine hep yağ sürdü. Zorda kalan, dara düşen ve eski gücünü kaybeden sivil cuntacılar başta olmak üzere birçok eski Türkiye artığına AYM’nin kararları can suyu oldu. CHP’nin mal varlığının iadesi, başörtüsü düzenlemelerinin iptalleri, parti kapatmaları ve kaotik yapılanmaların önünün açıldığı her karar AYM’den çıktı.

Milletin aksine kararlar

AYM üyesi Engin Yıldırım’ın, ‘Işıklar yanıyor’ diyerek 28 Şubat’ın karanlık günlerine ve darbecilerine selam çakması sonrası başlayan tartışmalar Yüksek Mahkemenin gerçek yüzünün de ifşa olmasına kapı aralıyor. 1960 darbesi sonrası cuntacı bir zihniyet tarafından teşekkül ettirilen AYM, ülke için kritik önem taşıyan her kararda milletin beklentilerin aksine kararlara imza attı. Millet adına karar veren en üst mahkeme olan AYM, hükme vardığı kararlar da ise bir avuç azgın azınlığın çıkarlarını gözetti. CHP’nin haksız yere edindiği mal varlıklarına el koyan ve Menderes döneminde çıkarılan 6195 sayılı kanunu iptal etti. CHP üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paralar üzerindeki saltanatına devam etti.

Başörtüsüne yasak kararı

1988 yılında Turgut Özal hükümeti tarafından başörtüsü sorununu çözmek için başlatılan süreç de AYM tarafından sabote edildi. Hükümetin TBMM’den geçirdiği kılık kıyafeti serbest bırakan yasayı, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren, AYM’ye götürdü. AYM ise yıllarca sürecek ve toplumsal bir trajediye dönüşecek bir karara imza atarak başörtüyü yasak ilan etti. Milli iradenin sesini silah zoruyla kısamayan darbeciler her defasında AYM kartını masaya sürdü. 1997’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, iktidardaki Refah Partisi’ne yönelik kapatma davası açtı ve 1988’de kapatıldı. Takvim yaprakları 2007 yılını gösterdiğinde baş gösteren Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi AYM’nin verdiği skandal karar sonrası erken seçime dönüştü. Cumhurbaşkanı adayının seçilmemesi için CHP tarafından ortaya atılan 367 garabeti de AYM tarafından onandı. Ülke erken seçime gitmek zorunda kaldı.

Skandal kararlar

Terör örgütü PKK borazancısı İmzacı akademisyenlerin yaptığı bireysel başvuruda, AYM ‘hak ihlali kararı’ verdi. Vatana ihanetten yargılanan firari Can Dündar ile MİT Tır’ları ihanetinin medya ayağında yer aldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Erdem Gül’ün tutuklanmaları da hak ihlali olarak değerlendirildi. Son olarak FETÖ’nün kumpasının medya ayağında yer alan bir diğer isim CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal’ edildiği yönündeki karar da yine AYM’den çıktı.