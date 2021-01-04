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Gündem Aylin Nazlıaka Pınar Gültekin davası için CNN Türk boykotunu kırdı
Gündem

Aylin Nazlıaka Pınar Gültekin davası için CNN Türk boykotunu kırdı

CHP, Muğla'da vahşi bir şekilde öldürülen Pınar Gültekin davasına adı karışan CHP'li Milletvekili Süleyman Girgin için CNN Türk boykot kararını deldi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e konuşan Aylin Nazlıaka, Girgin'in kendisinden emin olduğunu söyleyerek, "Onun için masumiyet karinesine güvenmek ve yargı sonuçlanıncaya kadar bu konuda yorum yapmamak daha doğru olacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 20:35:00 - 2021-01-04 20:44:42

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Pınar Gültekin davasını takip etmek için gittiği Muğla'da CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi.

CHP, 2020'nin şubat ayında 'taraflı yayıncılık' yaptığı gerekçesiyle partililerin CNN Türk'e çıkmaması yönünde bir boykot kararı almıştı.

CNN Türk'e çıkan CHP'liler ihraç edilmişti

CNN Türk yayınına katılarak CHP'nin boykot kararını delen Avukat İrem Çiçek, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edilmişti.

Boykot kararını deldi

Şimdi de bir başka CHP'li Aylin Nazlıaka, CNN türk boykotunu delen isimler kervanına katıldı. Nazlıaka, CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk'e, Pınar Gültekin davasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Aylin Nazlıaka'dan Pınar Gültekin'in babasının iddialarına yorum

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ayrıca, partisinin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin'e ‘Davadan vazgeç’ dediği iddiası hakkında da, "Milletvekilimiz Süleyman Girgin 'Böyle bir iddia doğruysa partiden ve milletvekilliğinden istifa edeceğim' dedi. Bu iş artık yargıya taşınmış durumda. Kendisinden bu kadar emin. Onun için masumiyet karinesine güvenmek ve yargı sonuçlanıncaya kadar bu konuda yorum yapmamak daha doğru olacaktır" yorumunu yaptı.

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