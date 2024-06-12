Aylık 60 bin TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar

Malatya'nın Coğrafi İşaret tescilli Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat sezonu başladı. Ancak bu yıl üreticiler, günlük 2 bin TL ücretle çalışacak işçi bulmakta büyük zorluk yaşıyor.

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli ürünü Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat dönemi başladı. Ancak üreticiler, günlük 2 bin TL ücretle çalışacak işçi bulmakta zorluk yaşıyor. Kayısıdan sonra Malatya'nın önemli ürünlerinden biri olan Yeşilyurt Dalbastı kirazı, bu yıl hem kalitesi hem de rekoltesiyle üreticilerini sevindirdi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kiraz hasadının başladığını ve ürünlerin oldukça verimli olduğunu belirtti. Solmaz, coğrafi işaretli Dalbastı kirazlarının bu yıl aroma bakımından çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de ün yapmış bir kirazımız var. Eğer ihracatçılar gelirse bu yıl da üreticilerimizin yüzü gülecek. Ürünlerimiz çok kaliteli, kalibrasyonu mükemmel" dedi.

Aylık 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz diyen vatandaşı izleyin...

ÖNE ÇIKAN VİDEO