Aylardır eşeklerle su taşıyorlar! Köylüler ‘acil çözüm’ istiyor

Akdoğan köyü sakinlerini yaşadıkları su sorunu nedeniyle ziyaret eden HÜDA PAR Kâhta İlçe Başkanı İrfan Demiral ve beraberindeki heyet, köylülerin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Demiral, köydeki tek kuyunun kuraklık nedeniyle kuruduğunu ve yeni bir kuyuya ihtiyaç duyulduğunu belirterek köyün su sorununun bir an önce halledilmesi için yetkililere seslendi.

İçme suyu sorunu nedeniyle köy halkının aylardan büyük sıkıntı yaşadığını söyleyen Demiral, "İçme suyu yoksunluğu nedeniyle köylü kardeşlerimizin yanı sıra onların hayvanları da zarar görüyor. Köy muhtarımız ile yaptığımız görüşmede ise muhtarımız, içme suyu için yapılan ihalenin hızlı bir şekilde köylünün daha fazla mağdur edilmeden projelendirilerek hayata geçirilmesini istedi. Bizler de HÜDA PAR olarak yetkililerden bir an önce köylü kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Yetkililer: İhalesi yapıldı bir ay içinde sorun giderilecek

Yaşanan soruna ilişkin İl Özel İdaresi yetkilileri ile görüştüklerini aktaran Demiral, "İlgili yetkililer, soruna ilişkin ihalenin yapıldığını ve ihaleyi üstlenen firmanın bir ay içerisinde köye ait su sorununu halledeceğini ifade ettiler." dedi.

"Mart ayından bu yana içme suyu sorunu yaşıyoruz"

Köy Muhtarı Hüseyin Tümen de soruna ilişkin yetkililerle görüştüklerini ifade ederek, ihalesi yapılan çalışmanın bir an önce bitirilmesini istedi.

Köy sakinlerinden bazı kadınlar da yaşanan soruna tepki göstererek, "Yeter artık, 5 ay oldu köyümüzde su sorunu yaşıyoruz. Bu insanlar susuz bir şekilde ne yapacak? Bazılarımızın şekeri var, hastayız, sıkıntı yaşıyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Su olmasa ne yapacağız? Bir misafirimiz geldiği zaman da sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştular.

Köyde 70 hane ve 500 nüfusun olduğunu belirten Ahmet Yetiş, mart ayından bu yana susuz bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

Yetiş, "Köyümüzde, tarımda sulama için kullanılmak üzere sondaj vuran iki köylümüzün vesilesiyle su ihtiyacımızı giderebiliyoruz. Onlar da yarın 'sulama içi su yetmiyor' derlerse köy halkı tamamen susuz kalabilir. Köyümüze en kısa zamanda bir su kuyusu yapılmasını istiyoruz. Başka bir kaynağımız da yok." dedi.