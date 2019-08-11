Aylar: Şehit ailelerini yalnız bırakmayacağız

Hasan Türkmen Ankara Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Kurban Bayramı Arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği ve Karşıyaka Şehitliğini ziyaret ederek şehit aileleriyle bayramlaştı.

Şehit çocuklarına hediyeler dağıtan Aylar, “Kurban Bayramı da diğer özel günlerde olduğu gibi evladını bu vatan, bu bayrak, bu devlet için toprağa vermiş şehit ailelerimiz için buruk geçiyor. Biz vakıf olarak onların bu acılarına ortak olmak istedik ve her bayramda olduğu gibi onları yalnız bırakmadık” şeklinde konuştu.