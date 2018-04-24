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Aykut Kocaman'ın sildiği isim! Kulübeye bile giremiyor

Fenerbahçe'de 3-2 kaybedilen Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Aykut Kocaman'ın gözünden düşen Mauricio Isla, artık kulübede bile kendisine yer bulamıyor.

24 Nisan 2018 Salı 09:58
Aykut Kocaman'ın sildiği isim! Kulübeye bile giremiyor

Fenerbahçe'de 3-2 kaybedilen Akhisar maçında Aykut hocanın gözünden düşen Mauricio Isla, hala kayıplarda. Antalya maçının da kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, 6 haftada 3 kez kulübeye girebildi, hiç forma giymedi. Isla son iki maçtır kulübede bile kendisine yer bulamıyor. Kocaman'ın kalan haftalarda da Şilili sağ beke şans vermesi beklenmiyor. 

4-1'lik galibiyete rağmen, Skrtel sezonun en kötü maçlarından birini çıkardı. Antalya'nın attığı golde ayağındaki topu kaptıran 33 yaşındaki stoper, daha sonraki bir pozisyonda da ceza sahası içinde kritik bir çalım yedi ve penaltıya sebebiyet vermekten son anda kurtuldu.

Antalya karşısına çıkarken Fenerbahçe'de Dirar, Skrtel, İsmail ve Soldado ceza sınırındaydı. Bu isimlerden İsmail forma giymedi. Diğer 3 futbolcu da sahada kaldıkları süre boyunca kart görmedi. Kanarya haftaya Kasımpaşa deplasmanına çıkacak ve kritik mücadele öncesi ceza firesi verilmedi. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:58
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